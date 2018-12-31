600 متطوع يشاركون في حملة «نظفوا العالم»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت بلدية دبي حملة «نظفوا العالم» بدورتها الخامسة والعشرين تحت شعار «تغلب على تلوث البلاستيك» في منطقة حصيان الثانية، والتي شارك فيها 6400 متطوع من شركات القطاع الخاص والأفراد.

وأفاد المهندس طالب عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، بأن هذه الحملة المجتمعية تشجع وتعزز من دور المجتمع لبلوغ هدف واحد هو نظافة البيئة المحلية، ورفع مستوى الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد مجتمع دبي، والتوعية بالسلوكيات الإيجابية لدى الجمهور بالتقليل من النفايات والتخلص السليم منها، وتجسيداً لمبدأ التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات المعنية بشؤون البيئة.

وقال المهندس عبدالمجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات ورئيس فريق حملة نظفوا العالم في بلدية دبي،: في الوقت الحاضر تعتبر الحملة أكبر حملة تنظيف تطوعية في العالم، وقد توسعت أيضاً في نطاقها وشملت الآن أنشطة تعمل على المدى الطويل، وحلول مستدامة للتخلص السليم من النفايات.