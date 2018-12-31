أمل القبيسي: حاكم دبي قدم للعالم نموذجاً للقيادة الحكيمة

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثل قدوة ونموذجاً وطنياً استثنائياً في الرؤية والتخطيط والإنجاز والعمل والطموح والإبداع والابتكار والتجديد من أجل خير الوطن وتقدمه ورفعة شعبنا الغالي، وأكدت معاليها اعتزاز شعب الإمارات جميعاً بالمسيرة المباركة والحافلة بالإنجازات التاريخية لسموه في خدمة الوطن.

وقالت معاليها في تصريح لها بمناسبة مرور خمسين عاما لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في خدمة الوطن منذ توليه أول مسؤولية قائداً لشرطة دبي: «إنها مسيرة حافلة بالعطاء، رافق خلالها قائدين عظيمين، المغفور لهما بإذن الله، زايد وراشد، طيب الله ثراهما، وبفضل رؤى سموه الاستشرافية الفريدة وضع الإمارات في المقدمة».

وثمنت معاليها عالياً كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي عبر فيها عن الفخر والاعتزاز بمسيرة رفيق دربه وعضيده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرة إلى أن هذه الكلمة التاريخية تمثل تعبيراً أصيلاً عن وفاء عميق وروابط أخوة راسخة تجمع قيادتنا الرشيدة، وتصنع نموذجاً فريداً للقادة الذين يعشقون أوطانهم، ويسهرون على راحة وسعادة شعوبهم، حيث جاءت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لآلئ فريدة في عقد الأخوة والأصالة، الذي لا يعرف معناه الحقيقي سوى القادة والزعماء الذين تقاسموا رحلة العمل والكفاح.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن سموه قدم للعالم نموذجاً للقيادة الحكيمة التي تستشرف المستقبل في خدمة شعبه للوصول إلى الرقم 1 على مستوى العالم، بتوجيهات سموه المستمرة التي تحقق الإنجاز تلو الإنجاز

وقالت معالي الدكتورة القبيسي إن الجميع يتابع بكل تقدير وفخر واعتزاز جهودكم المباركة على صعيد التنمية والبناء، فحلم زايد المؤسس يتحقق، حيث ترتقي دولتنا إلى الأفضل في مؤشرات التنافسية العالمية، وحيث أصبح الشباب في بؤرة الاهتمام وصدارة الأولويات، وحيث تصبو الإمارات إلى الفضاء، فلم يعد للأحلام سقف ولا حدود سوى رؤيتكم البصيرة وخيال أبناء شعبنا الذي بات يستلهم من رؤيتكم يا صاحب السمو التميز. وقالت معاليها: بلسان وقلب واحد نردد جميعاً مع شعب الإمارات، شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكراً على جهودكم الوطنية غير المسبوقة لضمان أعلى مستويات الرفاهية والرضا والسعادة لأبناء الإمارات، دمتم لشعبنا ووطننا مصدر فخر وعز واحترام، وقيادة لا تعرف للمستحيل طريقاً.

وقالت معاليها إن دولة الإمارات في ظل قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، أصبحت بفضل حكمة القادة وصواب رؤيتهم، محط أنظار العالم، ونموذجاً في التنمية والريادة والتميّز والابتكار والتقدم.