الريم الفلاسي: يمتلك رؤية قيادية ثاقبة

المصدر: أبوظبي- وام

أكدت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمتلك رؤية قيادية ثاقبة، فهو قائد يستحق الثناء والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلها، والأفكار النيرة التي عمل على تطبيقها لنهضة إمارة دبي ودولة الإمارات.

نهضة

وقالت في تصريح لها بمناسبة قضاء سموه 50 عاماً في تولي مناصب متعددة في الدولة: إن الإمارات بفضل مبادراته ورؤيته باتت يشار لها في كل مكان في العالم، من حيث النهضة الفريدة والتقدم المذهل الذي تشهده في كل الميادين.

بصمات

وأضافت الريم الفلاسي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له بصمات مبدعة في نهضة الوطن وبلوغه المكانة المؤثرة في المشهد العالمي على مدار خمسين عاماً، عمل فيها من أجل الإمارات وشعبها، فكانت أفكاره ركيزة أساسية لنهضة الوطن وخدمة مواطنيه وتحقيق تطلعاتهم.

وأكدت أن وقوف سموه المشهود إلى جانب المرأة والأم والطفل الإماراتي جعل من دولة الإمارات واحة أمان وحاضنة للطفل، والمرأة التي حققت الكثير من الإنجازات الكبيرة في كل المجالات.