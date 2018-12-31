نورة السويدي: أول من دعم المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول من دعم المرأة الإماراتية بكل قوة، وما اللفتة الكريمة التي قام بها سموه أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في مقر الاتحاد النسائي العام إلا دليل على الدعم الكامل والراسخ للمرأة الإماراتية التي حققت إنجازات مذهلة في عهد القيادة الرشيدة للدولة، وهو جزء رئيس وأساسي من هذه القيادة.وتابعت السويدي: يستحق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التقدير والاحترام لمسيرة العطاء التي قادها بنجاح، وأعطت نتائج طيبة على الوطن والمواطن وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

نجاح

وقالت في تصريح لها بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي سموه لمناصب قيادية متعددة في البلاد: إن هذه السنوات حفلت بنجاح باهر في كل المجالات التي رعاها سموه وتحولت إنجازاته في الوطن إلى دولة يضرب بها المثل في التقدم والعمران، وتخطت سمعته الطيبة الحدود وصار العديد من القادة والمسؤولين في جميع المجالات يأتون إلى الإمارات ليتعرفوا على الإنجازات المبهرة، التي شهدتها في ظل هذا القائد الملهم.

وأكدت مديرة الاتحاد النسائي العام أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمل على مدى 50 عاماً من أجل الإمارات وأهلها، ومن يعيش على أرضها، فكانت أفكاره ركيزة أساسية لنهضة الوطن وخدمة مواطنيه وتحقيق تطلعاتهم كما كان في كل موقع منها يعلن انحيازه لحلم الدولة ومشروعها الحضاري.

وقالت: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يستحق الشكر والتقدير على ما قدمه لوطنه وجعله يحتل الصدارة والمركز الأول في مجالات عديدة سواء على المستوى العربي أو الدولي.