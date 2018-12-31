نهيان بن زايد: سموه حوّل الأحلام إلى حقيقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي: «أن مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خدمة الوطن، هي مسيرة تدعو القاصي والداني للفخر، بما فيها من إنجازات ونجاحات عبر نصف قرن من الزمن، استطاع خلالها تحويل المستحيل إلى ممكن، والخيال إلى واقع ملموس، والأحلام إلى حقيقة نعيشها بكل تفاصيلها يوماً بعد يوم».

وقال سموه: «نصف قرن من الزمن.. وعطاؤه اللامحدود لم يتغير، وفكره النير لم ينضب، وقيادته الفذة لم تنهزم، لتصبح رؤيته مصدر إلهام دائم، ليس لأجيال الإمارات فحسب، وإنما لأجيال الوطن العربي والعالم أجمع أيضاً». وأضاف سموه قائلاً: «إذا ما سُئلنا عن مكانة الإمارات، فاسألوا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لأنه غالباً ما يكون صاحب الفكرة الخلاقة، وأول المبادرين، وفي مقدمة المنفذين، وأبرز الناجحين، ورائد المطورين».