عمار النعيمي: محمد بن راشد مدرسة وطنية تفخر بها الإمارات

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أخيه ورفيق دربه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 5 عقود على مسيرة عطائه وخدمته للوطن تعكس الأخوة الصادقة والانسجام التام بين أركان القيادة وأعمدة الريادة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.وقال سموه: «إن رائد البناء وفارس الإنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدرسة وطنية تفخر بها الإمارات، وتقف الكلمات حائرة أمامها عاجزة عن وصف عظمتها منبهرة بما حققه إنسان قهر المستحيل وطوّع الصعاب واقتادها ليجسّد أبهى صور القيادة الفذة خدمة للوطن والمواطنين».

وأضاف سموه: «لو كانت الأعوام تقاس بالأعمال فإن الأعوام الـ50 التي قضاها سموه في القيادة والإنجاز تعادل ألف سنة، واليوم نتوجه بكل الشكر والامتنان إلى رجل عظيم مهّد سبل الرفاه وشيّد جسور العزم والأمجاد، شكراً بوراشد لأنك نموذج الإنسانية وقدوة الأجيال».