محمد الشرقي: سموه قدوة في العمل الوطني

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، وليّ عهد الفجيرة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثل لنا قدوة في العمل الوطني من أجل صناعة مستقبل زاهر ومتطور لدولة الإمارات وشعبها.

وقال سموه: «إن جهود ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنتجت قيماً إنسانية واجتماعية عظيمة ساهمت في تعزيز ممارسات التطور الفكري والإداري، فانعكست إيجاباً في رفع كفاءة الأداء في مختلف ميادين العمل».

وتابع سموه: «إننا نرسل رسالة وفاء وشكر وامتنان اليوم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونتلمس رؤيته الاستراتيجية مع قيادتنا الرشيدة في رفع مجد الإمارات التي استطاعت بناء دولة حضارية حققت الكثير على المستوى العالمي كمركز إقليمي في مختلف مجالات الحياة، معتزين بما حققه من مكتسبات ونهضة شاملة».

وأضاف سموه: «شكراً محمد بن راشد على جهودكم الوطنية غير المسبوقة في أن يكون التميز خارطة عمل يومي في حياتنا لضمان أعلى مستويات الرفاه والسعادة لأبناء الإمارات».