محمد بن راشد قائد لا يعرف المستحيل

المصدر: دبي ـ وائل زكير

تواصل، لليوم الثاني على التوالي على مواقع التواصل الاجتماعي، التفاعل الكبير مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيدين بإنجازات ورؤية سموه الثاقبة، فهو القائد الذي لا يعرف المستحيل.

وعبْر وسم #50_عاما_للوطن، قدّم رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكرهم الكبير للقائد الاستثنائي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيدين بالإنجازات النوعية لسموه التي جعلت من الإمارات نموذجاً ريادياً يُحتذى به عالمياً.

قدوة

وأكد المغردون أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو القدوة الذي خدم وطنه وقدّم نموذجاً للإنسان الإيجابي المحب للخير والباحث دائماً عن المعرفة والإنجاز وتحقيق الريادة والوصول إلى المركز الأول، مشيرين إلى رؤية سموه الثاقبة التي رسّخت مكانة الإمارات في المجالات كافة.

وعبّروا عن فخرهم الشديد بوجود قائد فذ مبدع مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، همه الأول هو الوطن والمواطن، تميز باقتدار وأصبح يشار إليه بالبنان، متمنين لسموه مزيداً من الإنجاز والتفرد والتميز.

ولاء

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدم القدوة لخدمة الوطن.

وبيّن سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم النموذج للإنسان الإيجابي المحب للخير والباحث دوماً للإنجاز والمعرفة، إذ نشر سموه تدوينات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها:«#50_عاماً_للوطن قدّم لنا الشيخ محمد بن راشد القدوة لخدمة الوطن، والنموذج للإنسان الإيجابي المحب للخير والباحث دوماً للإنجاز والمعرفة».

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة: «خمسون عاماً للوطن قدمها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مليئة بالإنجازات ومواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص تفوق التوقعات. شكراً للشيخ محمد بن راشد».

وعبّر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقوله: «خمسون عاماً قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العطاء الوطني بتميز وتفرد واقتدار، وما زال يحمل هم الوطن في كل لحظة من لحظاته.. أعطى بكل نبل وخلق ووطنية، فأصبح قائداً يشار إليه بالبنان...ومثلاً يحتذى كقائد مبدع.. أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية والسعادة».

وقال الكاتب الإماراتي سلطان العميمي: «#50_عاما_للوطن وبو راشد ينقش في كتاب الحكمة كيف أن الإرادة والريادة ديدن العظماء. #50_عاما_للوطن عمرت وجداننا بالتسامح. #50_عاما_للوطن ورؤية زايد وراشد ملء قلب بو راشد وبصيرته. بهما يرى وبحكمتهما يقول ومع عضيده محمد بن زايد ينجز فيكتمل المجد مجداً، ليعبرا بنا جسراً نحو عام التسامح».

شخصية فذة

وغرد الأكاديمي والباحث الإعلامي حميد الزعابي بقوله: «خمسون عاماً من العطاء.. الحديث هنا عن شخصية فذة عملت بصمت فضج العالم بالحديث عنها.. هي شخصية لا تعرف المستحيل، جعلت من الرقم 1 طريقاً في كل الميادين.. شكراً محمد بن راشد».

وقال علي عتيق الظاهري: «#50_عاما_للوطن في شرق الأرض وغربها شمالها وجنوبها إذا ذكر محمد بن راشد التحق باسمه الرقم 1، فهو غيّر مفاهيم الإدارة بأسلوبه المتميز بمزيج من الإيجابية والطموح، المغلف بحنكة قائد، أقسم بالله أنه علّم البشر في عصره والعصور القادمة دروساً في الإدارة الإيجابية والسعادة والطموح».

وقالت شيخة الرحومي: «#50_عاما_للوطن خمسون عاماً من العطاء.. شكراً للقائد الملهم ورمز التغير والإبداع».

وغرّد الإعلامي محمد القناص بأبيات شعرية:

عط الزمن فرصة عشان يتنفس

أتعبته يحاول يلاحق فعالك

يالشيخ يالانسان تقدر تنومس

على غمام الفخر وحدك لحالك

خمسين عامٍ للوطن ما تكرّس

الا وش الي تفعله في مجالك