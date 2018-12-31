شرطة أبوظبي تخرّج 150 مستجداً من «فوج عام زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي، بتخريج 150 مستجداً، ضمن دورات «فوج عام زايد»، بعد أن تلقَّوا تدريبات عملية ونظرية، وذلك في إدارة مدارس الشرطة بمدينة العين.

وكان اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، شهد تخريج المستجدين، مشيراً إلى أن هذه الكوكبة من الخريجين ستسهم في رفد جهود المؤسسة الشرطية، بانضمامهم إلى العناصر العاملة في جميع القطاعات الشرطية.

وحثّ الخريجين على المثابرة والعمل بروح الفريق الواحد، في تنفيذ المهام.

وعلى صعيد آخر افتتح اللواء النعيمي، مختبر الابتكار والسعادة، في مدارس شرطة أبوظبي لتنمية المهارات وتمكين المنتسبين من الإبداع والابتكار، وتوظيف قدراتهم في العمل الشرطي الحديث.