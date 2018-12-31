«مساندة» تنجز 64% من مشروع إعادة تأهيل منفذ الغويفات الحدودي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» 64% من أعمال مشروع إعادة تأهيل منفذ الغويفات الحدودي، الذي تنفذه بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة للجمارك وإدارة الهوية والجنسية والإقامة وذلك بتكلفة تبلغ 149.7 مليون درهم على مساحة إجمالية قدرها 350 ألف متر مربع، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2019.

تطوير الخدمات

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على تطوير خدماتها وتقديمها على أكمل وجه لإسعاد الجمهور سواء في منفذ الغويفات أو في مختلف المواقع الشرطية والأمنية في كافة مناطق إمارة أبوظبي. ونوه بأهمية تعزيز جهود التطوير والتحسين في منفذ الغويفات الحدودي، والأخذ بأفضل المقترحات التي ترفع من كفاءة ومستوى عمل المنفذ ضمن نطاق الخدمات الشرطية المتميزة.

وقال إن المشروعات التطويرية التي تنفذ لصالح القيادة العامة لشرطة أبوظبي والجهات الحكومية المعنية تأتي في إطار حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتوفير أفضل الخدمات والإمكانيات التي تعزز مسيرة التطوير التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، وانطلاقاً من السعي المستمر لبث وتعزيز الأمن والأمان ونشر السعادة للمتعاملين، إلى جانب التوجيهات المستمرة بتقديم أفضل الخدمات التي توفر الرفاهية وتحقق رضا الجمهور.

وأفاد الشريفي بأن منفذ الغويفات الحدودي يشهد متابعة مستمرة للأداء الذي شهد قفزات مهمة في مسيرة التطوير والتحديث، مشيداً بجهود الكوادر الوطنية التي تتابع إنجازات العمل بصورة متميزة ووفقا لأرقى الممارسات والمعايير العالمية المتقدمة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل المنفذ الحدودي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي سيعمل على دفع عجلة الاستثمار والتنمية بين البلدين وتعزيز حركة السياحة والتجارة، فضلاً عن رفع الطاقة الاستيعابية للمنفذ وتسهيل حركة مرور المسافرين بين البلدين، وتطوير خدمات قطاع النقل والمسافرين وتأهيل مسارات السيارات والشاحنات السريعة.

أفضل الممارسات

وكشفت «مساندة» عن أنه جار التحضير حالياً لرفع طلب ميزانية إضافية للمشروع، وذلك لتنفيذ أعمال مرافق عامة وزراعة تجميلية واستراحة خدمات للمسافرين، إضافة إلى أعمال صيانة عامة للمـــناطق التي لا يشملها المشروع في المرحلة الأولى.

وقال المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»: إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار حرص شركة مساندة، على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، ومتابعة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا الشأن، وتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته.

وأوضح أن مشروع إعادة تأهيل مركز الغويفات الحدودي يشمل إعادة تأهيل مسارات السيارات والشاحنات السريعة وكبائن الشرطة والجمارك والجوازات، بالإضافة إلى شبكات إنارة الطرق والاتصالات وتقنية المعلومات وشبكات التغذية والمياه والصرف الصحي ونظم المراقبة والأمان والأسوار وأماكن الانتظار والحدائق والأعمال الخارجية المرافقة بما فيها المساحات الخضراء.

وتطرق الظاهري إلى أن «مساندة» قامت بعد التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المعنين بوضع تصميم مناسب يفي بمتطلبات التشغيل الخاصة بإعادة تأهيل المركز بما يضمن تسهيل سير أعمال المشروع وفق أرقى السبل.