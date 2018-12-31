مؤتمر عالمي عن أمراض الأطفال في أبوظبي 10 يناير

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تستضيف أبوظبي فعاليات المؤتمر العالمي الأول لأمراض الأطفال وحديثي الولادة يوم 10 يناير المقبل، تنظمه مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، بدعم من دائرة الصحة أبوظبي، وبالشراكة مع مستشفى سيك كيدز للأطفال في تورونتو بكندا.

ويشارك في المحاضرات والأبحاث العلمية 5 أطباء متخصصين من مستشفى سيك كيدز، والذي سبق وأن وقع اتفاقية شراكة مع مستشفى دانة، بالإضافة إلى طبيبين من إيطاليا و12 محاضراً من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية من داخل وخارج الدولة، بينهم خبراء وأطباء من مستشفى دانة الإمارات وكلية الطب في جامعة الإمارات ومدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، ومستشفى الكورنيش في أبوظبي.

تطوير

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية التي تدير مستشفى دانة الإمارات: «ارتأت المجموعة عقد مؤتمر عالمي سنوي لجمع خبراء طب الأطفال وحديثي الولادة على مستوى العالم، لتبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الآخرين في التعامل مع الحالات الصعبة».

وأشار ماريانو جونزاليز الرئيس التنفيذي للمستشفى إلى أنه سيتم خلال الربع الأول من العام المقبل استحداث أربعة تخصصات جديدة للأطفال في مستشفى دانة بالتعاون مع سيك كيدز تشمل أعصاب الأطفال، وأمراض الرئة، وأمراض الجهاز الهضمي، وجراحة العظام.

جدول

وقال الدكتور إيفيانو أسويتا رئيس المؤتمر استشاري ورئيس قسم أمراض حديثي الولادة في المستشفى أن المؤتمر يُركز على مشاكل التنفس خلال النوم والصرع والوقاية من حوادث السيارات، وبناء المناعة عند الأطفال، وعلاج الأمراض الفيروسية التنفسية، وتغذية الأطفال حديثي الولادة، وجراحات المناظير للأطفال، والمسوحات الطبية للكشف عن أمراض القلب الخلقية.