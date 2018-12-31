«كليفلاند أبوظبي» تتبنى أسلوباً علاجياً يحد من السكتة الدماغية

طرح أخصائيو أمراض القلب في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أسلوباً علاجياً جديداً يسهم في الحد بصورة كبيرة من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الفئات المعرّضة لخطر الإصابة بها، لاسيما المصابون بالرجفان الأذيني، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي.

ويذكر أن المستشفى تبنى هذا الأسلوب العلاجي المبتكر، المعروف بـ «إغلاق زائدة الأذين الأيسر»، لأول مرة في صيف عام 2018، حيث قام بعلاج خمس حالات يرتفع لديها خطر الإصابة المحتملة بالسكتة الدماغية، وقد تعافت الحالات الخمس بعد الخضوع للعلاج.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسلوب العلاجي يتبنى تقنية التدخل الجراحي المحدود، ويهدف إلى منع تخثر الدم وبالتالي الحيلولة دون تشكل جلطات أو خثرات دموية في قلب المصابين بالرجفان الأذيني. وقد أظهرت الدراسات أن 91٪ من الجلطات الدموية التي تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية لدى المصابين بالرجفان الأذيني، تنشأ في منطقة محددة من القلب تُعرف بـ «زائدة الأذين الأيسر»، ومن خلال هذه العملية يصل الأطباء إلى داخل القلب عبر أحد الأوردة في ساق المريض ويزرعون جهازاً لإغلاق هذه الزائدة، مما يمنع تخثر الدم وبالتالي يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقال الدكتور خالد المعطي، أخصائي أمراض القلب في المستشفى: «يشكل هذا الأسلوب العلاجي المهم مثالاً آخر على كيفية إسهام الحلول الجديدة المطروحة في علاج الحالات الحرجة والمعقدة، وكانت الخيارات المتاحة أمام الأطباء لعلاج الحالات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية محدودة جداً بسبب المضاعفات الصحية التي يمكن أن تتسبب بها العلاجات الدوائية المتوفرة. أمّا الآن فأصبح لدينا خيار جراحي مبتكر يكمّل البرنامج العلاجي الشامل».

أضاف: «تستغرق العملية مدّة زمنية قصيرة لا تتجاوز الساعة، لأن العلاج قائم على أسلوب يقوم على تقنية التدخل الجراحي المحدود، ويمكن للمريض أن يخرج من المستشفى في غضون بضعة أيام».