عمار النعيمي: عجمان تشهد إنجازات نوعية لإسعاد المتعاملين

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي أن إمارة عجمان تشهد يوماً بعد يوم، العديد من الإنجازات على مستوى تقديم خدمات نوعية ومتميزة، لإسعاد المتعاملين، مشيراً إلى أن إطلاق هذا المركز، يجسد التزام الجهات المعنية المتواصل، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، والذي يحقق المزيد من الراحة والسعادة لجميع المتعاملين.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس المرحلة الأولى من مركز «سبيد لفحص وتسجيل السيارات» في منطقة الجرف 17، والذي تديره مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، بتكلفة 15 مليون درهم، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية.

وتصل القيمة الإجمالية للمشروع بعد استكمال وإنجاز مرحلته الثانية، إلى 31 مليون درهم.

وقال سموه إن مركز سبيد لفحص وتسجيل السيارات في عجمان، يعد من المشروعات المتميزة، التي توفر خدماتها بسهولة ويسر، وفق أرقي المعايير العالمية.. موضحاً أن المشروع يأتي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ودعمه المستمر لمشروعات تطوير وتحديث المرافق العامة في الإمارة، لتقديم هذه الخدمات، والمشاركة مع إدارات المرور والترخيص في الدولة.

حفل

بدأ حفل الافتتاح، بوصول سمو ولي عهد عجمان، حيث قام بجولة تفقدية في أقسام المركز المختلفة، اطلع خلالها سموه ومرافقوه على سير العمل، والخدمات المقدمة في المركز، وتشمل الفحص الفني للمركبات الثقيلة والخفيفة، بجانب مركز لتأمين وترخيص المركبات، ومصنع الأرقام، وخدمات أخرى، مثل الخدمات المرورية ومؤسسة المواصلات العامة في عجمان، ومكاتب الطباعة، إضافة إلى خدمة «تي آي بي»، على مستوى عالٍ من الجودة والتميز.

ويتم في المركز، استخراج وتجديد رخص ملكية السيارات، علماً بأن الفحص يشمل جميع اللوحات المسجلة على مستوى دولة الإمارات، ويتم الاعتراف بالفحص في جميع مراكز ترخيص وتسجيل المركبات في وزارة الداخلية.

واستمع سموه إلى شرح وافٍ من القائمين على المركز، عن الأهداف واستراتيجية العمل والخطط التشغيلية والمستقبلية، والتوسعات في المرحلة القادمة، والتي تشمل إقامة ورشة صيانة المركبات، ومحطة للغسيل والصيانة السريعة، إضافة إلى خدمات أخرى.

ويتضمن المركز، العديد من التسهيلات، من بينها تركيب اللوحات ومكاتب التأمين ومكتب لطباعة الوثائق، وكافتيريا وقاعة مخصصة للسيدات، ومسجد وأجهزة الصرف الآلي.

توجيهات

حضر حفل افتتاح المركز، اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد محمد عبد الله علوان المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي عهد عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من كبار الضباط، وعمار حسن الشاعر مدير مركز سبيد لفحص وتسجيل السيارات، وكبار المسؤولين.

وتقدم المهندس عمر بن أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، لحضوره وافتتاحه هذا المركز الحيوي، مؤكداً أن النجاح الكبير الذي حققته المؤسسة، يعود الفضل فيه إلى توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار إلى أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وعلى قدر عالٍ من الجودة، من خلال مركز سبيد لفحص وترخيص المركبات، وصولاً إلى تقديم أرقى أنواع الخدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يلبي تطلعات الجمهور المستهدف، من خلال تقديم خدمة متميزة للفحص الفني للمركبات، الذي يعتبر ضرورياً لتوفير السلامة المرورية، وبما يتماشى مع رؤية عجمان 2021.

وأوضح المهندس ابن عمير، أن مركز سبيد، يعتبر الأكبر من نوعه في إمارة عجمان، حيث يضم 6 حارات للفحص، تشمل فحص المركبات الخفيفة والثقيلة والآليات والدراجات النارية والقاطرات والمقطورات، ويعمل على مدار 14 ساعة يومياً، وستة أيام خلال الأسبوع، مضيفاً أن المركز يعمل على تطبيق مفهوم الخدمات المرورية الشاملة تحت سقف واحد، وتوفير بيئة خدمية مدعومة بخبرة مهنية عالية، لتحقيق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.