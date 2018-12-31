نادي الإمارات العلمي الأول في بطولة «الروبوتات التعليمية»

المصدر: دبي - البيان

حصل نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم بدبي على المركز الأول في البطولة الفرعية «فيكس للروبوتات التعليمية»، كما حصل على المركز الأول في مهارات الروبوتات فئة الروبوتات التعليمية وتأهل للبطولة الوطنية التي ستنظم في شهر يناير المُقبل، وشارك في البطولة 17 فريقاً من أنحاء الدولة؛ منهم نادي الإمارات العلمي بدبي، ومؤسسة أجيال بأبوظبي، مركز واسط ودبا الحصن وكلباء التابعة لناشئة الشارقة، ومركز استيما، وبلغ عدد المشاركين 85 طالباً وطالبة تراوحت أعمارهم بين 10 سنوات إلى 18 سنة، وتميّزت البطولة بالأنشطة والمهارات المتعددة والروبوتات ذاتية القيادة والمشاركات الفردية والزوجية.

وكرّم عيسى السويدي الأمين العام للنادي الفرق الفائزة، كما كرّم ناشئة الشارقة عن الفوز بالمركز الأول في مهارات الروبوتات.