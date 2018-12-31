ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الخدمات الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الخدمات الصحية في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 3.1% مقارنة بالربع الثالث 2017، وذلك بعدما صعد من 100% إلى 103.1% بحسب ما أعلن عنه مركز أبوظبي للإحصاء.

وجاء الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار الخدمات الصحية نتيجة زيادة أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.

وشهد الرقم القياسي لأسعار الصحة خلال الربع الثالث من العام الجاري استقرارا في حال مقارنته بالربع الثاني من العام ذاته.

وكشفت الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء ارتفاع أسعار المنتجات الصيدلانية خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع ذاته من العام 2017. كما ارتفعت خدمات المرضى والتي تشمل خدمات الطبية وخدمة طب الأسنان وغيرها من الخدمات الأخرى في المجموعة نفسها بنسب متفاوتة.

وتلعب أسعار الرعاية الصحية دورا كبيرا في تحديد المستويات الصحية لأفراد المجتمع.. وتعد دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص من أكثر الدول الداعمة للقطاع الصحي.

وشهدت إمارة أبوظبي تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث تم افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية العالمية.