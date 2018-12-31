ضاحي خلفان يتسلّم نسخة من «أبجدية زايد» من مجتمعية شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث نسخة من كتاب «أبجدية زايد»، من إدارة الشرطة المجتمعية، في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي.

وجرى تسليم الأبجدية خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية، على هامش إطلاق حملة التوعية الثامنة «كن مع أبنائك يكونوا معك»، بدبي.

وحثت شرطة أبوظبي في الحلقة النقاشية، على تنمية مهارات الطلاب، والاعتماد على الذات ودعم النشء، في مكافحة الظواهر السلبية، مثل العنف والتنمر، والمخدرات.

وأكد المقدم سيف الجابري، رئيس قسم توعية المجتمع، بإدارة الشرطة المجتمعية، إن دور الأسرة أساسي في وقاية الأبناء من الانحراف، وغرس القيم والمعايير الاجتماعية السليمة، التي تشكل ضوابط للحد من السلوكيات السلبية. وناقشت الحلقة الحوار والتماسك الأسري والتواصل بين الآباء والأبناء، وضبط وتوجيه سلوكهم وحمايتهم من برامج التواصل الاجتماعي ومخاطر الشبكة العنكبوتية وأهمية التوعية المجتمعية.

ويشار إلى وجود تفاهم بين شرطة أبوظبي وجمعية توعية ورعاية الأحداث، للتعاون في دعم وحماية هذه الفئة وترسيخ التوعية في هذا الشأن.