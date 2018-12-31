شاشات تلفزيونية ضخمة تنقل احتفالات رأس السنة لمساكن العمال

المصدر: دبي - البيان

كشفت اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، بالتعاون مع إعمار العقارية، عن عزمهما توفير شاشات عرض تلفزيونية ضخمة في مساكن العمال بمنطقتي القوز والمحيصنة، لعرض احتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2019، في برج خليفة في دبي، يأتي ذلك ضمن جهود اللجنة المتواصلة بهدف إسعاد العمال.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، إن المبادرة، والتي ترعاها شركة إعمار العقارية، تستهدف مئات الآلاف من العمال، ويسهم فيها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وبيت الخير بدبي، من خلال توزيع وجبات مجانية على العمال، تأتي في إطار نشر السعادة لدى فئة العمال، والاحتفاء بعام التسامح، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وامتداداً لعام زايد.

وأكد بن سرور حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، واهتمامها بالعمالة الوافدة، يأتي ذلك انطلاقاً من إيمانها بأحقية كل فرد يعيش على أراضيها في الحياة الكريمة، وتلمسها لأهمية دور هذه الفئة في رفد مسيرة التنمية، ودفع عجلة الازدهار الاقتصادي في الدولة، مؤكداً أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في حفظ وحماية حقوق العمال.