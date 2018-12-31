شرطة دبي تنظّم فعالية «صحتكم سعادتنا»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة دبي الصحي، يوماً صحياً لموظفيها، بعنوان «صحتكم سعادتنا»، بهدف إسعاد المجتمع الداخلي، وبث الروح الإيجابية في الموارد البشرية، وتعزيز الثقافة الصحية لدى الموظفين.

وشهد افتتاح الفعالية العقيد راشد ناصر، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من ضباط وموظفي الشرطة.

وتضمن اليوم الصحي تقديم خدمات وفحوصات طبية مجانية وعروض متنوعة على شكل معرض، بمشاركة 15 جهة صحية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الداخليين ودعم عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وبعض شركات الأكسسوارات والعطور.