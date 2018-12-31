«كهرباء الشارقة» تستعرض الإنجازات وتقييم الأداء

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بمقر مركز علوم الفضاء والفلك ملتقى الموظفين السنوي الخامس تحت شعار «سيوا تجمعنا في عام زايد» لتنمية وتعزيز روح التعاون واستعراض ما حققته إدارات الهيئة المختلفة من إنجازات وتقييم الأداء في جميع المجالات خلال عام 2018 من خلال استراتيجية واضحة تهدف لتطوير الأفكار والشراكات والتواصل المجتمعي واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها لتطوير المنظومة الإدارية والفنية.

وخلال فعاليات الملتقى، كرّم الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة الموظفين الذين ساهموا في نجاح المبادرات البناءة والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2018 وساهمت في إحداث تغيير إيجابي ملموس، حيث كرّم إدارة محطات المياه التي فازت بالمركز الأول كأفضل إنجاز لعام 2018 عن استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في رفع كفاءة المحطات ومضخات المياه، وفازت إدارة الترشيد بالمركز الثاني على إنجازها في مجال التوعية وإعداد برامج متخصصة لكل فئة من فئات المجتمع، كما كرم إدارة مصنع مياه زلال التي فازت بالمركز الثالث على إنجازها في تطوير مياه الشرب المعبأة، وتم تكريم إدارة تقنية المعلومات والاتصال بالمركز الأول كأفضل أداء، وإدارة محطات إنتاج المياه والتحلية وإدارة التسجيل.

وفاز فريق الاتحاد كأفضل فريق عمل بالهيئة خلال عام 2018، كما فاز المهندس فيصل السركال مدير إدارة محطات المياه والتحلية بجائزة فريق ألفا، في حين فازت المهندسة خلود النابوده بلقب ملهم الأفكار، وأحمد الهنيامي بلقب المحفز، وكل من أروى المحمود وإسماعيل محمد الزرعوني بلقب المثابرين، وتم تكريم فريق عمل الملتقى والإدارات التي شاركت في نجاحه.