بلدية الشارقة تطالب بالإبلاغ الفوري عن مستخدمي المبيدات المحظورة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

دعت بلدية مدينة الشارقة إلى الإبلاغ الفوري عن بائعي أو مستخدمي المبيدات الحشرية المحظورة، كما حذرت من اللجوء لغير المختصين في المجال.

وجاءت التحذيرات عبر ملصقات تم وضعها على مداخل البنايات السكنية في المدينة كجزء من حملات التوعية المستمرة التي تنتهجها شعبة مكافحة الحشرات بإدارة الخدمات البيئية في البلدية، ضمن سياستها في القضاء على أي ممارسات سلبية.

ودعت البلدية سكان الشارقة عند التعامل مع شركات المكافحة المرخصة من قبل البلدية طلب إبراز صورة من اعتماد البلدية للتأكد من ترخيصها، والحرص على حضور المهندس المدرج في تصريح البلدية عند القيام بعملية المكافحة للإشراف، مع طلب فاتورة تتضمن نوع المكافحة ونوع المبيد واسم الشخص القائم على عملية المكافحة، والتواصل بشكل فوري مع البلدية في حال إخلال شركة المكافحة بأي من البنود السابق ذكرها حتى يتم مخاطبة الشركة، واتخاذ الإجراء اللازم بحقها، أو في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة على شركات المكافحة.

ترخيص

كما دعت البلدية أفراد المجتمع إلى التأكد من ترخيص شركات مكافحة الحشرات قبل التعامل معها، مطالبة بالعودة إلى الموقع الإلكتروني للبلدية للاطلاع على أسماء الشركات المعتمدة المدرجة على الموقع.

ولفتت إلى أن المستهلك يتحمّل مسؤولية في حال لجوؤه إلى أفراد غير مرخصين، مؤكدة أن جميع المبيدات الحشرية التي تدخل الدولة خاضعة للاختبارات والتحاليل في وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي لا تسمح بتداول أي مبيدات حشرية إلا بعد التأكد من الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الفاو، وأنها مجربة في بلد المنشأ.

سلامة

وتحرص بلدية مدينة الشارقة على سلامة أفراد المجتمع، وعدم تعريض حياتهم للخطر، بل وتعتبرها أولوية في أجندة عملها، وتفرض رقابة محكمة على شركات مكافحة الحشرات، حيث تنفذ حملات تفتيشية مستمرة ومحددة وفق جدول زمني معلوم، وأخرى مفاجئة على أصحاب الشركات للتأكد من المواد والأساليب التي تتبعها لمكافحة الحشرات، ومدى تقيد العاملين بالتعليمات الصحية اللازمة، وحصولهم على تصاريح العمل والشهادات الصحية، إلى جانب الحملات التوعوية المستمرة باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.