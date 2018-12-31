«الصحة» تستضيف 15 طبيباً زائراً خلال يناير

المصدر: دبي ـ البيان

تستضيف وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال شهر يناير المقبل 15 طبيبا زائرا في مختلف التخصصات الطبية لتقديم الاستشارات الطبية، وإجراء بعض العمليات الجراحية في المستشفيات التابعة لها ضمن برنامج الأطباء الزائرين الذي تنفذه الوزارة للتسهيل على المواطنين وتجنيبهم مشقة ومتاعب السفر للخارج.

وسيقوم الدكتور كيونج نامكوه استشاري أمراض الدم للأطفال وعلم الأورام. بزيارة مستشفى الذيد من 6 -7 يناير ومستشفى دبا في الفترة من 8 إلى 9 يناير، بينما سيقوم الدكتور آرون دالويكي بزيارة مستشفى القاسمي من 6 إلى 8 يناير.

فيما سيزور الدكتور رامان سريدهان اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، مستشفى خورفكان في الفترة من 6 إلى 10 يناير، والدكتورة ريما بدر أستاذ طب الأطفال وطب قلب الجنين في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز، ستزور مستشفى القاسمي للأطفال والنساء والولادة من 13 إلى 17 يناير.

وأعلنت الوزارة ضمن خطتها الشهرية للأطباء الزائرين أن الدكتور كارل فريدريك جراح البدانة في قسم جراحة السمنة في مستشفى جامعة أوسلو في النرويج سيزور مستشفى القاسمي من 13-17، فيما سيقوم فريق من الجراحين، من أخصائيي أمراض القلب للأطفال بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والأطفال خلال الفترة 13-23.

وسيقوم الدكتور حفيظ رحمن استشاري أمراض نساء وجراح تنظيري بالمنظار في مستشفى بي في إس ميموريال، بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة في الفترة 20-21، والدكتورة سارة هوبكنز استشاري طب أعصاب أطفال في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا بزيارة مستشفى الفجيرة في 20-22 والدكتور كريم زايد مستشار في مركز جراحة العظام والطب الرياضي وجراحة الصدمات في ماينز، ألمانيا بزيارة مستشفى كلباء من 20-23، والدكتور مانويل غالفيو استشاري تنظير المعدة، والجراحة بالمنظار، والتنظير الداخلي، والمناظير المرنة المتطورة، وأمراض الجهاز الهضمي بزيارة مستشفى عبيدالله في 20-24، والدكتور سمير أبو المجد استشاري الإدمان على المخدرات، والطب النفسي للكبار، والطب النفسي للأطفال، والطب النفسي للشيخوخة، والطب النفسي الاجتماعي والمجتمعي، والعلاج النفسي الفردي والعلاج النفسي الجماعي بزيارة مستشفى الكويت من 20 - 24.

وأضافت الوزارة إن الدكتور دانيال ثول أخصائي قدم وكاحل في كولونيا، ألمانيا، سيقوم بزيارة مستشفى صقر في الفترة من 20-24 يناير، والدكتور جوناثان جوزيف استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة تجميل الوجه في عيادة لندن بالمملكة المتحدة، سيزور مستشفى القاسمي من 20 إلى 24 يناير 2019.

وسيقوم الدكتور هاينر أبيل هو نائب المدير الطبي ورئيس قسم التخدير في مستشفى العظام الألماني، المنامة، البحرين. أكمل دراسة الطب في تخصص التخدير في ألمانيا وتشمل مجالات خبرته كتلة الأعصاب الموجهة بالأمواج فوق الصوتية. وسيقوم الدكتور هاينر أبيل بزيارة مستشفى الكويت من 20 إلى 24 والدكتور مايكل ليفين رئيس شعبة الغدد الصماء والمدير الطبي لمركز صحة العظام في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والأطفال من 20-22 يناير ومستشفى دبا في 23-24.

وستقوم الدكتورة سوزان ميكوري ليخنر بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في 27- 30، والدكتور علي رضا رئيس القسم المؤقت لقسم أمراض الروماتيزم في مستشفى هنري فورد بزيارة مستشفى عبيد الله من 20 إلى 24 يناير، ومستشفى الفجيرة من 27-28 يناير ومستشفى الكويت من 29-31 يناير.