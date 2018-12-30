حمدان بن زايد: محمد بن راشد لا يعرف المستحيل

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد ملهم جعل من التميز منهاجاً.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «شكراً محمد بن راشد.. شكراً أيها القائد الملهم الذي جعل من التميز منهاجاً، عقلية فذّة تنظر للمستقبل ولا تعرف للمستحيل عنواناً، خمسون عاماً من الطموح وتحقيق الإنجاز تلو الآخر، خمسون عاماً من البذل والعطاء في خدمة الوطن والمواطن، كل عام وأنت صانع المستقبل وصانع الأمل وصانع السعادة».