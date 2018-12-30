هزاع بن زايد: رؤية محمد بن راشد مصدر إلهام للأجيال

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن من حسن الطالع وبهاء اللحظة أن تتزامن ذكرى خمسين عاماً من المجد والفخار قضاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خدمة الوطن، مع عام زايد.

وذكر سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ورفيق دربه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يكمل المسيرة ويواصل صنع أمجاد الوطن.

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «من حسن الطالع وبهاء اللحظة أن تتزامن ذكرى خمسين عاماً من المجد والفخار قضاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في خدمة الوطن، مع عام زايد.. مجد على مجد واعتزاز ما بعده اعتزاز وقبيل عام التسامح تزداد الفرحة وتزهو بقائد فذ هو رمز التسامح وتاجه العالي».

وتابع سموه «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. خمسون عاماً من العطاء الذي لا يعرف الحدود، عطاء قائد نذر عمره للوطن، فصارت رؤيته مصدر إلهام دائم للأجيال، نهل من مدرسة، المغفور لهما، زايد وراشد واستقى مبادئ البناء والتنمية لتصير إرثاً وحاضراً ومستقبلاً، وفي مئوية زايد ومع رفيق دربه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يكمل المسيرة ويواصل صنع أمجاد الوطن».