«اقتصادية الشارقة» تنظم ورشة للتعريف بالمسوح الميدانية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة عمل تخصصية تحت عنوان «المسوح الميدانية»، بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وبحضور عدد من موظفي الدائرة إيماناً منها بأهمية الإحصاءات والمؤشرات في التخطيط للمستقبل، ولتحقيق غايات وأهداف التنمية الوطنية المستدامة. والتي بدورها تتطلب منظومات إحصائية وطنية قابلة للنمو والتحديث، إلى جانب قدرتها على التدريب والبحث في الطرائق والمنهجيات الإحصائية، وإدارة المعرفة.

وقدم الورشة خبير الحسابات القومية عبد المنعم هاشم في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والتي تناولت عرضاً حول آلية العمل في المسوحات الإحصائية المختلفة، وأهمية ذلك للمجتمع والباحثين، وكيفية ربطها مع البيانات لوضع سياسات سكانية واقتصادية واستراتيجيات وبرامج لتحقيق غايات وأهداف التنمية الوطنية المستدامة.