شرطة دبي تنظم يوماً مفتوحاً للطلبة المتفوقين من أبناء موظفيها

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي يوماً مفتوحاً خاصاً بالطلبة المتفوقين من أبناء الموظفين، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بهدف الاحتفاء بهم وتكريمهم، وتعريفهم بآليات عمل الإدارات العامة لشرطة دبي، والاطلاع عن كثب على العمل الشرطي، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المتنوعة للطلبة وذويهم تضمنت عروضاً للكلاب البوليسية والدراجات الهوائية وغيرها من النشاطات.

واصطحب المقدم محمد سالم المهيري، رئيس قسم التوعية من الجريمة في إدارة التوعية الأمنية، والنقيب علي يوسف والملازم خالد صقر الحاي، الطلبة في جولة لعدة إدارات ذات التخصصات العلمية والفنية والإدارية، ومنها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.