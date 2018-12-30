زوار الشارقة يطّلعون على نشأة وتطوير جهاز الشرطة في الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عدداً من زوار إمارة الشارقة للاطلاع على متحف شرطة الشارقة، حيث كان في استقبالهم المقدم محمد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة، والمقدم ذياب بوهندي رئيس قسم الشؤون الإعلامية، والرائد إبراهيم المدفع مدير فرع الإعلام الإلكتروني والتلفزيوني بشرطة الشارقة.

واطلع الزوار خلال زيارتهم لمتحف شرطة الشارقة على نشأة وتطوير جهاز الشرطة في الإمارة من خلال المقتنيات التي يضمها المتحف بمختلف أقسامه، والتي تعكس تطور الهياكل التنظيمية لوحدات الشرطة، ووسائل البحث الجنائي وأنظمة النقل والاتصال والعتاد والتجهيزات والزي الشرطي.

وفي ختام الزيارة عبّر الزوار عن شكرهم للحفاوة وطيب الاستقبال، معربين عن إعجابهم بمستوى متحف القيادة العامة لشرطة الشارقة.