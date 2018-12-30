 شرطة رأس الخيمة تؤكّد جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة 2019 - البيان

مناسبة

شرطة رأس الخيمة تؤكّد جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة 2019

عبد الله منخس مترئساً اجتماع لجنة تأمين الاحتفالات والفعاليات | من المصدر

المصدر:
  • رأس الخيمة - البيان
التاريخ:

أعلنت اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات، بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بناء على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، عن اختتام استعداداتها لاحتفالات استقبال رأس السنة الجديدة 2019، مؤكدة بذل المزيد من الجهود في سبيل إسعاد الجمهور، والالتزام بقيمة «حُسن التعامل» والعمل، ضمن الفريق الواحد، لتحقيق أفضل نتائج التميز المنشودة، الأمر الذي يعزز الأمن والأمان.

وترأس العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة - رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة، اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات بالإمارة، بحضور المهندس عبدالله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي لشركه المرجان.

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