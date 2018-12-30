«خيرية الشارقة» توزع كوبونات وقود على 400 أسرة سورية في الأردن

المصدر: الشارقة - البيان

وزعت جمعية الشارقة الخيرية كوبونات وقود على 400 أسرة سورية لاجئة في الأردن، الخميس الفائت في مقر الجمعية الخيرية الأردنية، لتأهيل ورعاية الأيتام والفقراء، بحضور فيصل أحمد آل مالك، القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأردنية عمّان، وجاءت هذه المبادرة ضمن مبادرات وأنشطة وبرامج الجمعية في عام زايد. وقال محمد حمدان الزري، مدير إدارة الكفالات والمشاريع في جمعية الشارقة الخيرية: قام وفد من جمعية الشارقة الخيرية بتوزيع كوبونات مالية لشراء وقود التدفئة على 400 أسرة سورية لاجئة في الأردن، حيث الحاجة ماسة لهذه الأسر كي تشعر بالدفء في ظل الأجواء الماطرة والباردة في فصل الشتاء.

ولفت إلى أن هذه المهمة النبيلة جاءت ضمن مبادرات الجمعية في عام زايد، تحت إشراف سفارة الدولة في الأردن، فقد علمنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس وباني الدولة، أهمية فعل الخير وضرورة ترجمته على أرض الواقع، وعمل على ترسيخ وتعزيز هذا الفعل ليصبح حالة ثقافية يستند إليها كل أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته.

وأشار إلى أن عملية التوزيع تمت بإشراف سفارتنا في الأردن، بحضور فيصل أحمد آل مالك، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان، لافتاً إلى حرص الجمعية أن تكون حاضرة وفاعلة في مختلف أشكال العمل الخيري والإنساني في ظل الدعم الحقيقي والعملي من قبل المحسنين والمتبرعين وفاعلي الخير، الذين يلعبون أدوراً مهمة كبيرة في تنفيذ وترجمة مختلف أعمال ومبادرات ومشاريع الجمعية.

وذكر الزري أن العائلات المستفيدة أعربت عن شكرها وتقديرها للجهود التي تقدمها المؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية الإماراتية، في مساندة الأشقاء، مؤكدين النهج الخيري والإنساني، الذي تتبناه الإمارات، بما يسه م في تعزيز أواصر الرحمة والتواصل الإنساني والاجتماعي، وهي عموماً من الأسر المحتاجة والمتعففة، ومن ذوي الأيتام، الذين تمت كفالتهم من قبل الجمعية، فالإمارات كانت وما زالت سباقة في دعم اللاجئين وتقديم المعونات العينية والمادية لهم، من خلال برامج إغاثية وإنسانية مختلفة.