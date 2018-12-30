أطباء الإمارات يعالجون مليون امرأة وطفل في عام زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح أطباء الإمارات في علاج ما يزيد على مليون امرأة وطفل من شتى بقاع العالم في رسالة حب وعطاء من أبناء زايد الخير في مئوية زايد، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 عام زايد وضمن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.

ويشارك في هذا العمل الإنساني مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني وجمعية إمارات العطاء في نموذج مميز للعمل الإنساني.

نقلة نوعية

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن أطباء الإمارات استطاعوا في عام زايد تقديم نموذج مميز ومبتكر في مجالات العمل التطوعي التخصصي والعطاء الإنساني وإحداث نقلة نوعية في العمل الطبي الميداني والتخفيف من معاناة المرضى الفقراء بغض النظر عن اللون أو العرق أو الجنس أو الديانة انطلاقاً من الإمارات إلى مصر والأردن ولبنان والمغرب والهند وموريتانيا وبنغلاديش وكينيا وتنزانيا وزنجبار وأخيراً في باكستان.

وأضافت إن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تمكن من تحقيق هذه الإنجازات برعاية مباشرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حيث قدم أطباء الإمارات خدماتهم التطوعية التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرضى من خلال اكثر من 20 عيادة متنقلة ومستشفى ميدانياً مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية من وحدة للطوارئ ووحدة للعيادات ووحدة للإقامة القصيرة ووحدة للمختبر وصيدلية متنقلة.

وأضافت إن البرنامج تمكن من تنظيم سلسلة من الملتقيات الهادفة لإعداد الشباب وصناعة القادة في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني محلياً وعالمياً والتي أبرزها تنظيم ملتقى العطاء العربي وملتقى القيادات العربية الشابة والملتقى العربي لتمكين الشباب في العمل التطوعي وملتقى زايد للعمل الإنساني ومؤتمر الإمارات للتطوع.

وأشارت إلى أن المهام الإنسانية للبرنامج تركزت على استقطاب الشباب وتأهليهم وتمكينهم في خدمة الإنسانية من خلال صناعة القادة من الكفاءات الشبابية القادرة على خدمة مجتمعاتهم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية انسجاماً مع نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى العمل الإنساني جل اهتمامه وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمه لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

جهود

وأكدت نورة السويدي أن شباب الإمارات من الأطباء المتطوعين في حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية رفعوا علم الإمارات عالياً في المحافل الإنسانية من خلال مشاركتهم الفعالة في الجهود الدولية للتخفيف من معاناة الفقراء وبالأخص النساء والأطفال وقدموا نموذجاً مميزاً ومبتكراً في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني وساهموا في إحداث نقلة نوعية في الحركة التطوعية التخصصية محلياً وعالمياً من خلال تبنيهم مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة ساهمت بشكل فعال في إيجاد حلول واقعية لمشاكل صحية في مختلف دول العالم.

وأضافت إن الشباب الإماراتي انتقلوا بنجاحاتهم إلى العالم من خلال مبادراتهم الإنسانية التي ساهمت في التخفيف من معاناة الملايين من البشر في مختلف دول العالم واننا نفخر بعطاء أبناء الإمارات وإنجازات شبابها في كل المجالات وبالأخص الإنسانية والتي شكلت نموذجاً مبتكراً في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني استفاد منه الملايين من الأطفال والمسنين في مختلف دول العالم باستخدام اكبر سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية التي يعلو فيها علم الإمارات في رسالة حب وعطاء من أبناء زايد الخير الذين نهجوا نهجه في مجالات العمل الإنساني.

وقالت إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لا تدخر جهداً في تشجيع وتحفيز شباب الإمارات من الأطباء للمشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية والإنسانية من خلال تبنيها برامج لاستقطاب الشباب وتأهيلهم كقادة لتمكينهم في خدمة الإنسانية ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية انسجاماً مع نهج المغفور له الشيخ زايد الذي أولى العمل الإنساني اهتمامه الكبير.

حلول

بدوره أكد الدكتورعادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات جراح القلب الإماراتي أن شباب الإمارات رفعوا علم الإمارات في ميادين العمل الإنساني من خلال الملايين من الساعات التطوعية في مختلف دول العالم وساهموا بشكل فعال في إيجاد حلول واقعية لمشاكل صحية في مختلف دول العالم وتطوعوا بالملايين من الساعات في خدمة الإنسانية.

وقال إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تستحق التقدير والثناء لأنها مكنت الشباب وجسدت قيم العطاء التي رسمها المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه في دعم الشباب وتمكينها من جميع فرص العلم والعمل حتى نجحوا ووصلوا إلى أعلى المراتب العلمية والعملية وساهموا بشكل فعال في الجهود الدولية الإنسانية للتخفيف من معاناه المستضعفين والحد من انتشار الأمراض.

وأشار إلى أن برنامج فاطمة بنت مبارك للعمل التطوعي قدم نقلة نوعية في مجال العمل التطوعي التخصصي محلياً وعالمياً من خلال استثمار طاقاتهم لدعم وتشجيع جهود المؤسسات على اختلاف أعمالها والجمعيات والأفراد للعمل التطوعي أياً كانت طبيعته في مجالات خدمة المجتمع بهدف اختزال الزمن واختصار المسافات في بناء كل ما من شأنه أن يضيف لبنة من الإنجازات إلى دولة الإمارات.

وشددت سفيرة العمل الإنساني الدكتورة ريم عثمان على ضرورة المشاركة الفعالة لمؤسسات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى وسائل الإعلام كافة في تنشيط حركة العمل التطوعي في المجتمع وتوسيع دوائر عمله محلياً وعالمياً مشيرة إلى الأهمية الكبيرة للشعار المعبر للبرنامج «على خطى زايد» والذي يجسد حب الجميع للقائد الراحل.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على الدعم اللامحدود لبرامج العمل التطوعية وتشجيع أبناء الوطن على العمل التطوعي وبالأخص المرأة والطفل من خلال تبنيها برنامج تخصصي لاستقطاب وتأهيل وبناء قدرات الشباب في العمل التطوعي والعطاء الإنساني محلياً وعالمياً.