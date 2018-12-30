فيصل القاسمي: رؤية فارس العرب قادتنا إلى العالمية

المصدر: دبي- البيان

أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات لم يسبق له مثيل في التضحية من أجل الوطن ورفعة المواطن وإنجازاته التي رفعت دبي ودولة الإمارات إلى مصاف الدول الكبرى وجعلتها نموذجاً يحتذى به، مشيراً إلى أن رؤية فارس العرب قادتنا إلى العالمية في العديد من المجالات والقطاعات منها الرياضية.

‎وأضاف الشيخ فيصل بن سعود القاسمي: «إنجازات سموه واضحة جلية، حيث أعطانا درساً في اللامستحيل، وحوّل سموه دبي إلى عاصمة اقتصادية تربط الشرق بالغرب، حتى أصبحت دبي ودولة الإمارات وجهة اقتصادية مهمة في العالم، ويأتي فوز دبي باستضافة «إكسبو الدولي 2020» كأهم الإنجازات اقتصادياً».

وتابع: «حرص سموه على متابعة ودعم مختلف المؤسسات الرياضية في مختلف الألعاب، ما أدى إلى تحقيق إنجازات أوصلتنا إلى العالمية وعزز حضور الدولة عالمياً في مختلف الرياضات، وكيف لا وهو فارس العرب والداعم الأول عالمياً لسباقات الخيل الذي جعل من دبي محط أنظار لكل محبي سباقات الخيل».

وأردف: «اهتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإنسان، ونظرة سموه تؤكد «ان أكبر إنجاز لأي قائد ليس صناعة الإنجازات، بل صناعة الإنسان»، إذ اهتم سموه بالمواطن من جميع النواحي».