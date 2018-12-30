92 % نسبة التوطين في «بيئة الشارقة» خلال 2018

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

أكدت هنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن نسبة التوطين زادت في الهيئة إلى أكثر من 92 % العام الجاري، وأن الهيئة تمضي لرفع هذا المعدل، مشيرة إلى حرص الهيئة على تعيين الكوادر المواطنة، وتأهيلها وتدريبها للقيام بمهام العمل البيئي المكتبي والميداني.

جاء ذلك خلال الجلسة السابعة التي عقدها المجلس الاستشاري للشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس، وناقش فيها مهام واختصاص هيئة البيئة والمحميات الطبيعة.

وسلطت هنا سيف السويدي، الضوء على جهود إمارة الشارقة في الشأن البيئي، والتي بدأت منذ أمدٍ طويل، بفضل الاهتمام والدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث حرص سموه من خلال توجيهاته المباشرة وقراراته، على حماية البيئة وصون التنوع الحيوي والحياة الفطرية، ومنع تدهورها، والعمل على إعادة تأهيلها، من خلال العديد من الخطوات الهامة والاستراتيجية، التي بدأت بإصدار سموه لعدد 8 مراسيم بإنشاء محميات طبيعية، وإصدار العديد من قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة، والتي وفرت الحماية للمنظومة البيئية في إمارة الشارقة، ومنها على سبيل المثال، قرار المجلس التنفيذي رقم 9 لسنة 2012، بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية، وقرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2014، بشأن حظر تشويه المناطق الجبلية في إمارة الشارقة، قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014، بشأن منع تداول وحيازة واستخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور البرية في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2014، بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2016، بشأن منع صيد وبيع وحيازة الطيور المهاجرة البرية والبحرية المهددة بالانقراض.

وذكرت أنه تم إنشاء العديد من مشاريع السياحية البيئية، ومن أهمها مركز كلباء للطيور الجارحة، والذي يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات، والشرق الأوسط عموماً.

إنجازات

قالت هنا السويدي: من أهم إنجازات الهيئة في موضوع المحميات الطبيعية، كان تسجيل العديد من المحميات الطبيعية ضمن الاتفاقيات الدولية، بهدف الحفاظ على نظامها البيئي، إضافة لإبراز هذه المواقع الغنية التي تتميز بتنوعها الحيوي، والزاخرة بأندر أنواع الحياة الفطرية، حيث تم تسجيل محمية جزيرة صير بونعير.