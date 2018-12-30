سقوط مروحية للإنقاذ واستشهاد طاقمها

المصدر: رأس الخيمة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ على جبل جيس مساء أمس واستشهاد طاقمها.

كما أمر سموه بإجراء تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع هذا الحادث الأليم لمعرفة أسبابه.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة مروحية من نوع «أغوستا 139» كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، نحو الساعة الخامسة وخمسين دقيقة من مساء أمس.

وأعلن المركز الوطني للبحث والإنقاذ أن 4 أشخاص كانوا على متن الطائرة المروحية التابعة له التي سقطت في وقت سابق أمس في جبل جيس برأس الخيمة.

وأعلن المركز الوطني للبحث والإنقاذ أسماء شهداء طاقم الطائرة التابعة له، وهم: الطيار صقر سعيد محمد عبد الله اليماحي، والطيار حميد محمد عبيد الزعابي، وملاح جاسم عبد الله علي الطنيجي، والمسعف مارك غافين روكسبرغ.

ونعى المركز الشهداء الذين كانوا في مهمة رسمية لتأدية الواجب الموكل اليهم.