طحنون بن محمد يزور عدداً من المواطنين

المصدر: العين - وام

زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس المواطن حمد بن قذوة العامري وذلك في مزرعته في الوقن جنوبي منطقة العين.

كما زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان المواطنين الخزع والدحبة أبناء محمد سالم بن صقح العامري وذلك في مزرعتهم في الوقن.

وتبادل سموه خلال الزيارتين الأحاديث الودية التي تجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.

رافق سموه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين.

كما حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين أمس مأدبة الغداء التي أقامها نايل راشد النايلي الشامسي تكريماً لسموه وذلك في مزرعة العائلة في الوقن جنوبي منطقة العين.

وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان الأحاديث الودية مع الحضور والتي تعكس عمق العلاقات التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لهم.

حضر المأدبة إلى جانب سموه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان وعدد من المواطنين.