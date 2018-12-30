قائد عام شرطة عجمان يتفقّد إدارة الاستراتيجية

المصدر: عجمان - البيان

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، يرافقه العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب القائد العام، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل، والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، حيث كان في استقباله المقدم جمعة عبيد الشامسي نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من ضباط الإدارة.

وشملت جولة قائد عام شرطة عجمان قسم التخطيط الاستراتيجي في الإدارة، حيث اطلع على سير العمل فيها وأداء الموظفين، ثم تفقد وحدة الشراكة وفرع الشكاوى والمقترحات، واطلع على آلية العمل والمؤشرات وتابع إجراءات النظام الإلكتروني للشكاوى والمقترحات، كما تفقد قسم إسعاد المتعاملين، ووجّه بضرورة تعزيز أساليب إسعاد المتعاملين من خلال تقديم الخدمات المتميزة، بالإضافة إلى اطلاعه على المبادرات الداعمة لرفع نسبة رضا الجمهور.

وعقد اللواء سلطان النعيمي اجتماعاً استعرض خلاله المقدم جمعة عبيد الشامسي نائب مدير الإدارة أهم الإنجازات والخطة الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لعام 2019.