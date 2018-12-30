موظفو «دبي العطاء» ينضمون إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة «دبي العطاء»، بهدف تزويد موظفي المؤسسة ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا، التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

وبحضور طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، وقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي العقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعن مؤسسة دبي العطاء فاطمة الشحي بحضور موظفي الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون في ما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وتتيح مذكرة التفاهم انضمام موظفي «دبي العطاء» لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزود شرطة دبي موظفي المؤسسة ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي «دبي العطاء» المزايا ذاتها، التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.