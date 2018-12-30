مختبر متنقل ذكي لفحص الأغذية في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

دشّن خالد شريف العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، وبحضور بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، يوم الأربعاء الماضي، المختبر المتنقل الذكي لفحص الأغذية، في القرية العالمية عند البوابة رقم 5، لضمان سلامة الأغذية، وفحصها بشكل فوري في المختبر.

وقال خالد العوضي إن المختبر المتنقل يهدف إلى التأكد من سلامة الأغذية التي تقدم في الفعاليات الكبيرة في إمارة دبي، بالتركيز على فحص الأغذية الجاهزة لقصر مدة صلاحيتها، حيث يمكن فحص 100 - 150 عينة أسبوعياً في هذا المختبر، الذي تم تجهيزه بالمعدات والأجهزة المتطورة لفحص الملوثات الميكروبية في الأغذية، لافتاً إلى أن العمل في المختبر يتم بطرق ذكية لا تستخدم فيها الأوراق ويوفر الجهد والوقت في عملية فحص الأغذية، فمن خلال هذا المختبر يمكن أن تصدر نتيجة الفحص بحد لا يتجاوز 3 أيام وفقاً لنوعية الأغذية، كما يمكن أن تصدر بعض النتائج خلال 48 ساعة.

وأوضح أن بلدية دبي ستدرس تجربة المختبر الذكي المتنقل بغرض زيادة مثل هذا النوع من المختبرات في المستقبل، مشيراً إلى أن المختبر الذكي يشكل عاملاً مهماً في تعزيز منظومة سلامة الأغذية في إمارة دبي، هذا وقد بدأ استخدام هذا المختبر لأول مرة في موقع القرية العالمية لفحص العينات الغذائية.

وأوضح أن البلدية لديها تاريخ طويل في الرقابة على الأغذية والمشروبات المعروضة في الأجنحة داخل القرية فضلاً عن التفتيش على المطاعم المختلفة بالقرية، مبيناً أنه تم اختيار مجموعة متميزة من المفتشين بناءً على عدة معايير أهمها الخبرة الواسعة في مجال التفتيش الغذائي وقوة التحمل والتواصل مع أصحاب المحلات والجمهور لإنجاح فعاليات القرية العالمية.