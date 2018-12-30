165 مواطناً ومواطنةً بالظفرة يترشحون للتعيين لدى 18 شركة

المصدر: أبوظبي - البيان

أدرجت 18 شركة 165 مواطناً ومواطنةً من أبناء منطقة الظفرة في قوائم المرشحين للتعيين فيما تلقى 23 آخرون عروضاً للعمل خلال يوم مفتوح للتوظيف نظمته مؤخراً وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الموارد البشرية في أبوظبي وذلك في إطار مبادرة مسرعات التوطين في منطقة الظفرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21).

وتستهدف المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة توفير 1000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة في القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر.

إجراءات

وأوضح سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية «أن الوزارة تنسق مع الشركات المعنية للوقوف على إجراءاتها التي ستتخذها بخصوص المواطنين والمواطنات الذين تم إدراجهم في قوائم المرشحين لشغل الوظائف التي عرضت خلال اليوم المفتوح فضلاً عن متابعة إجراءات توقيع عقود المواطنين والمواطنات الذين تلقوا عروض العمل».

وأضاف «إن 157 مواطناً ومواطنةً لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم خلال اليوم المفتوح للتوظيف إذ يجري التنسق مع الشركات المعنية لمعرفة أسباب عدم اجتيازهم المقابلات وذلك تمهيداً لإشراكهم في برنامج تمكين الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع كليات التقنية العليا بهدف تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الذين لا يتمكنون من اجتياز المقابلات الوظيفية خلال أيام التوظيف المفتوحة والعمل على تهيئتهم بما يمكنهم من اجتياز المقابلات مستقبلاً وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة».

وثمن السويدي مشاركة الشركات المعنية في اليوم المفتوح للتوظيف الأمر الذي يؤكد حرصهم على التفاعل مع مبادرة تسريع التوطين في منطقة الظفرة مشيداً في الوقت ذاته بالمواطنين والمواطنات الذين شاركوا في اليوم المفتوح.

وأكد أن الوزارة ستواصل مع شركائها الاستراتيجيين تنظيم أيام مفتوحة أخرى قريباً لتوظيف أبناء منطقة الظفرة وفقاً للمستهدف وهو ما يساهم في توحيد الجهود مع لجنة فرص العمل التابعة للمجلس التنفيذي في أبوظبي لدعم ملف التوطين على مستوى الإمارة وبالتالي تكامل الأدوار لتحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

تواصل

وأشار السويدي إلى فاعلية وأهمية أيام التوظيف المفتوحة في تسريع توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص ولا سيما أنها تتيح التواصل المباشر بينهم وبين الشركات التي تجري المقابلات الوظيفية معهم وهو ما يعزز التوظيف المباشر.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير فعاليات أيام التوظيف المفتوحة من خلال منهجية مبتكرة ترتكز على أربع مراحل تتيح للباحث عن العمل التسجيل الذكي للمشاركة في اليوم المفتوح ومن ثم اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر التي تطرحها الشركات المشاركة ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جهوزيته للمقابلة تليها مرحلة التدريب على مهارات إجراء المقابلة الوظيفية وهي مرحلة اختيارية ومن ثم مرحلة المقابلات الوظيفية.