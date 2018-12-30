قائد عام شرطة دبي يكرّم وفد وزارة الداخلية البحريني

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفد وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، برئاسة اللواء عبد الله محمد الزايد، نائب رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، وذلك في ختام زيارة الوفد للقيادة العامة لشرطة دبي.

وحضر التكريم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ومديري الإدارات العامة والإدارات الفرعية ومراكز الشرطة وعدد من ضباط شرطة دبي، وضباط وزارة الداخلية البحرينية. وتبادل اللواء المري واللواء عبد الله الزايد الدروع والصور التذكارية بمناسبة الزيارة الأخوية، فيما تمنى القائد العام لشرطة دبي التوفيق للوفد البحريني في أداء مهامه الوظيفية في خدمة وطنه.