مجلس المرور الاتحادي يناقش مؤشر الوفيات والحوادث المرورية

المصدر: أبوظبي- البيان

ناقش مجلس المرور الاتحادي في وزارة الداخلية التوصيات الصادرة عن مجلس قيادات الشرطة، المتعلقة ببعض السلوكيات الخاطئة للسائقين، والتي تتسبب في وقوع حوادث مرورية، ومؤشر الوفيات والحوادث المرورية على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للمجلس، الذي عقد برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، رئيس مجلس المرور الاتحادي، في نادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور أعضاء المجلس مديري إدارات المرور والدوريات بالدولة، وممثلين عن الدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق.

وتم خلال الاجتماع مراجعة بنود عدد من المواد في قانون السير والمرور الاتحادي، ومناقشة بعض المواد المتعلقة بالعقوبات المرورية الخاصة بالقانون، كما تم مناقشة مقترح خطة الحملات المرورية الفصلية على مستوى الدولة، وإطلاق حملات توعية شاملة خلال عام 2019، للحد من ظاهرة الانحراف المفاجئ وعدم الانتباه، التي تتسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية.

وناقش المجتمعون مقترح إمكانية خفض السرعات على الطرق في وقت الضباب، وآلية تطبيقه، واتفقوا على إعطاء الموضوع المزيد من الوقت لدراسته، والتعرف على مدى مساهمته في انخفاض الحوادث المرورية.