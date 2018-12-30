تعاون بين شرطة الشارقة و«التنمية الاقتصادية»

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اتفاقية بشأن تعزيز التعاون المشترك، وذلك بقاعة شهداء الإمارات، بمقر القيادة، الخميس الماضي، حيث وقّع من جانب شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس الدائرة.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الشراكة المؤسسية في المسؤولية المجتمعية بين الطرفين، لتحقيق مصلحة المجتمع، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية، وتحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة (2021).

وأوضح اللواء الشامسي، أن شرطة الشارقة، ودائرة التنمية الافتصادية، علاقتهما استراتيجية منذ أمد بعيد، وتسعيان دوماً لتبادل الخبرات والمعلومات، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع، ومن بينها ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنظيم آلية عملها على مستوى الإمارة