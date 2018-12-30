«حصنتك» تربط نصف مليون مبنى بالدولة نهاية 2023

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

يستهدف مشروع «حصنتك»، الذي يعتبر الأكبر والأول من نوعه في المنطقة، الحد من الإنذارات الخطأ، حيث يتوقع أن ينتهي من ربط نحو نصف مليون مبنى ومسكن بالدولة بنهاية 2023، بما يسهم في تعزيز عملية استقبال السلامة الفاعلة المتعلقة بالممتلكات والأصول إلى أقصى حد ممكن، من خلال تحليل البيانات وتحويلها إلى ما يُعرَف بذكاء الأعمال، إضافة إلى تحسين خدمات الطوارئ لكي تغدو أكثر استباقية واستجابة للحالات الطارئة في المستقبل.

ويعمل المشروع من خلال استخدام الخدمات الذكية واستثمارها في تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وحماية المباني والمساكن، ورصد أي خلل في أنظمة الوقاية والسلامة فيها، من خلال إطلاق الإنذار عند اكتشاف الحريق لإتاحة الفرصة لقاطني المسكن للإخلاء في وقت مُبكر.

كما يقوم النظام بإرسال الإشارة لمركز تلقي الإنذار المركزي خلال ثوانٍ، والتحقق من صحته وتحديد موقع الحريق وأسرع طرق الوصول إضافة إلى إبلاغ غرفة العمليات ومراكز الدفاع المدني لإرسال المساعدة العاجلة للموقع.

ويمكن الاشتراك المباشر بالنظام للمساكن من خلال شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، ومراكز العملاء المخصصة للبيع بالتجزئة ومراكز الاتصال.

حماية

وتجسد المبادرة حلاً فائق التطور يرمي إلى سلامة المباني وحماية الأفراد والممتلكات في جميع أنحاء دولة الإمارات، وهي تتيح لموظفي مركز تلقّي الإنذارات التحقّق مما إذا كان الإنذار صحيحاً أو خطأ في أقل من 120 ثانية.

ويمكن أن يقوم نظام «حصنتك» بتحديد نوع حالة الطوارئ وموقعها بدقة، وكذلك توفير المعلومات الكاملة حول المبنى المحدد، كما يتميز النظام بقدرته على تسهيل عمل الدفاع المدني من خلال تحديد وإرسال المعدات اللازمة والأشخاص المناسبين إلى المكان الصحيح.

ويعمل النظام أيضاً على تخفيض متوسط زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بنحو 13 دقيقة، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية. وبفضل هذا النظام المتطور، ستكون الإدارة العامة للدفاع المدني على دراية تامة بأية حالة طوارئ تتعلق بالحرائق أو سلامة الأفراد في أقل من 120 ثانية، ما يتيح إرسال المساعدة المناسبة فوراً.

استراتيجية

وتهدف خطة تنفيذ المشروع إلى نشر هذا النظام بشكل سريع وشامل واستراتيجي في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث سيتم التركيز مبدئياً على البنية التحتية الأساسية للدولة وغيرها من المنشآت ذات الأولوية مثل المدارس والمستشفيات والأماكن العامة، حيث سيتم الانتهاء من ربط جميع المباني بحلول العام 2023.

وتسهم استقبال أنظمة السلامة بشكل استباقي في الحد من وقوع أي حادث متعلق بالأمن أو الحرائق أو سلامة الأفراد. وتضمن توفر المعلومات الكاملة عن المباني في إرسال الموارد المناسبة إلى الموقع بشكل صحيح وبسرعة فائقة.

وسيحظى قاطنو دولة الإمارات بالراحة والطمأنينة، إذ يدركون بلا شك أنها محصنة في مجال سلامة المباني على مدار الأسبوع والسنة. ويشكل هذا الشعور بالطمأنينة ركيزة أساسية لمجتمع أكثر ذكاء وأماناً وسعادة.

تكامل

ويعتبر نظام المراقبة والإنذار والتحكم الذكي والمعروف بـ «حصنتك» النظام المتكامل الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي يعمل على ربط ومتابعة أنظمة إنذار الحريق، أجهزة كشف تسرّب الغاز، أنظمة المصاعد، أجهزة قياس مستوى المياه في الخزانات، أنظمة إدارة المباني وأنظمة الأمن، وتتم مراقبة إنذارات الحريق وسلامة الأفراد في المباني على مدار العام، بما في ذلك كل إنذارات الصيانة الصادرة عن أنظمة المباني، بحيث يتم توجيه إنذارات الصيانة تلقائياً إلى شركة صيانة المباني المعنية حرصاً على تنفيذ أعمال التصليح الضرورية فوراً.