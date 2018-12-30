«قضاء أبوظبي» تطلق النماذج التفاعلية للدعاوى باللغتين العربية والإنجليزية إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى المقامة أمام المحاكم، باللغتين العربية والإنجليزية، عبر موقعها الإلكتروني، بما يتيح أول مرة في منطقة الشرق الأوسط، للمدعين تعبئة النموذج مزدوج اللغة إلكترونياً وتوقيعه وتقديمه للقيد.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن المبادرة الجديدة تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل المتواصل لضمان تطوير منظومة قضائية، تؤدي دوراً محورياً في تعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال ومقصداً للعمالة الماهرة، وما يتطلب ذلك من تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال تبسيط إجراءات التقاضي، وفقاً للأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأفاد بأن اعتماد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى والتظلمات والطلبات باللغتين العربية والإنجليزية، يهدف إلى تطوير الخدمات القضائية بما يتماشى مع خطة غداً 2021، وتوحيد نماذج المحكمة، وزيادة شفافية إجراءات التقاضي عبر توفير نماذج مزدوجة اللغة وهو ما يسهل للأجانب فهم إجراءات التقاضي ومعرفة الحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، فضلاً عن تسهيل إجراءات قيد الدعوى للجمهور عبر نماذج سهلة وبسيطة، وتوفير التوعية القانونية للمتقاضي من خلال نموذج تفاعلي لصحيفة الدعوى بما يكفل له الاطلاع على المواد القانونية ذات الصلة بالنزاع.

وأشار المستشار العبري إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن نظام التقاضي مزدوج اللغة، والذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه في شهر نوفمبر الماضي، عبر اعتماد إجراءات ترجمة المدعين في الدعاوى المدنية والتجارية مستندات القضية إلى اللغة الإنجليزية، حال كان المدعى عليه أجنبياً، وهو ما يتيح للوافد والمستثمر الأجنبي تسلم ملف القضية مترجماً، وذلك بما يساهم في تقديم خدمة قضائية عالمية المستوى تلبي متطلبات المقيمين في إمارة أبوظبي.