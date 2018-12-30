شرطة أبوظبي تكثف الرقابة المرورية خلال العطلة الدراسية

المصدر: أبوظبي - البيان

كثفت شرطة أبوظبي الرقابة المرورية لمنع أي تصرفات أو سلوكيات متهورة بالمركبات أو الدراجات النارية خلال فترة العطلة الدراسية للطلاب، ضمن حملة «شتاؤنا.. آمن وممتع»، مؤكدة عدم التهاون مع «المتهورين»، بإيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن تلك الإجراءات تهدف لحماية الطلاب من التعرض للحوادث الخطرة خلال هذه الفترة من العام التي يزداد فيها تواجد الشباب بالأماكن البرية للاستمتاع بالأجواء الشتوية، وقيادة المركبات والدراجات الرباعية.

ودعا أولياء الأسر إلى شغل فراغ الطلاب، في أنشطة مفيدة خلال الإجازة، ورعايتهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات.