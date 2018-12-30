مؤتمر يبرز نجاح مبادرة «تعزيز جاذبية مهنة التمريض»

المصدر: دبي - وام

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المنتدى الثاني للقيادات التمريضية، للوقوف على النتائج التي تحققت في آخر ستة أشهر من التقدم بعد إقرار الخطة الاستراتيجية الجديدة والتشغيلية للتمريض، وإبراز نجاح مبادرة «تعزيز جاذبية مهنة التمريض»، والتي تتماشى مع الأجندة الوطنية والخطة الاستراتيجية للوزارة 2017-2021 والأهداف العالمية للتمريض.

حضر المنتدى- الذي عقد في دبي- الدكتور يوسف محمد السركال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتورة سمية محمد البلوشي مديرة إدارة التمريض، وعدد من مديري الإدارات والقطاعات والشركاء الاستراتيجيين وموظفي الوزارة المعنيين.

وعلى هامش المنتدى تم عقد جلسة نقاشية مع مختلف القيادات التمريضية في الدولة، لمناقشة ومتابعة إنجازات مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض والخطط المستقبلية، تماشياً مع رؤية 2021 لتوحيد الجهود الهادفة لرفع مكانة مهنة التمريض في الدولة وتمكين قادة التمريض والكادر التمريضي، خاصة أن دولة الإمارات ستنضم لحملة «التمريض الآن»، التي تهدف إلى ضمان مكانة التمريض في وضع السياسات الصحية والاستثمار بكادر التمريض.

كما ناقشت الجلسة تقرير «حالة التمريض والقبالة العالمي 2020»، والذي سيتم إطلاقه من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2020 ويتضمن وضع وحالة مهنتي التمريض والقبالة العام في جميع دول العالم، والذي يتطلب تعاوناً من جميع الدول في إرسال وتقديم بيانات ومعلومات عن مهنة التمريض والقبالة.

من جانبها قالت الدكتورة سمية محمد البلوشي: إن منتدى القيادات التمريضية استهدف مناقشة وتنفيذ أفضل الممارسات التمريضية وإحداث التغيير والابتكار وتعزيز الإدراك العام لمهنة التمريض ومواكبة الاتجاهات العالمية والممارسات القائمة على الأدلة والبراهين، لافتة إلى أنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف أنشأت إدارة التمريض بالوزارة فريق قيادة لتقييم وتطوير الممارسات الرعاية التمريضية بناء على أفضل المعايير العالمية التمريضية، ومعايير التميز المؤسسي في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي ووضع الفريق إطار عمل لتنفيذ الاستراتيجية والخطة التشغيلية للتمريض، بما يتماشى مع المبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض.