الزراعة في أبوظبي.. أمن غذائي واستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

أولت دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل تحقيق استدامة القطاع الزراعي، التي تعد هدفاً مهماً تجلى في مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «أرني بلداً يتمتع بقاعدة زراعية قوية، أرك بلداً قوياً راسخاً»، ومقولته: «أعطوني زراعة.. أضمن لكم حضارة»، وهذا تعبير عن أهمية الزراعة من أجل تحقيق مستوى مرتفع من الأمن الغذائي للأفراد.

وتسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتفعيل التنمية الخضراء وأن أي استراتيجية تنموية لتحقيق الأمن الغذائي لا بد أن تتخذ من التنمية الزراعية المستدامة غاية لها.

ومن خلال مركز خدمات المزارعين الذي تم إنشاؤه في 2009 حقق القطاع الزراعي نمواً كبيراً في كميات وأنواع المحاصيل الزراعية المحلية، حيث يقوم المركز بتسويق نحو 68 صنفاً من الخضراوات الطازجة بينها 6 محاصيل من الفاكهة تم إدراجها للمرة الأولى ضمن الخطة الزراعية للعام 2018-2019 وتسهم هذه المنتجات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز كالاستدامة وزيادة دخل المزارع.

دعم

ويعمل مركز خدمات المزارعين بأبوظبي على إحداث تغييرات جوهرية في قطاع الزراعة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من التربة والمياه، كما يقوم بمساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم الزراعية ويسعى إلى تعزيز استدامة قطاع الزراعة. ولإنجاز هذه المهمة يسعى إلى زيادة دخل المزرعة واستمرارية قدرتها على الإنتاج، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدم الموارد الطبيعية من التربة والمياه.

ويقدم المركز خدمات الدعم الفني والتشغيلي للمزارعين ومساعدة أصحاب المزارع على الزراعة والتسويق بطريقة تضمن لهم أفضل العائدات وتسهم في تعزيز إسهام الإنتاج المحلي في السوق.

ويعمل المركز مع أصحاب المزارع على تحسين الممارسات الزراعية وجودة الإنتاج المحلي وزيادته، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، كما يعمل مع شركائه من تجار التجزئة والشركات الكبرى، إضافة إلى الهيئات الحكومية بهدف تأمين احتياجاتهم من المنتجات الزراعية عالية الجودة التي ترد مباشرة من مزارعنا.

شراكة

ويدرك المركز أنَّ الشراكة مع تجار التجزئة تتيح له التعرف إلى توجهات واحتياجات السوق والمستهلكين، ما يعزز من قدرته على تزويد أصحاب المزارع بالأنواع والكميات التي يحتاجها السوق المحلي ويضمن إنتاج الكميات اللازمة من المنتجات بالجودة المطلوبة، ما يوفر دخلاً متنامياً لأصحاب المزارع.

ويحرص المركز على تسويق منتجات المزارعين عبر قنوات تسويقية متنوعة، منها العقود الرئيسية التي يبرمها مع مراكز البيع بالتجزئة الكبرى بالإمارات إلى جانب 11 محلاً للبيع بالتجزئة يمتلكها المركز موزعة على مختلف مناطق إمارة أبوظبي، إضافة إلى مراكز البيع الموسمية التي ينظمها المركز كالخيام المؤقتة والسيارات المتنقلة وأسواق المزارعين التي تتيح لأصحاب المزارع بيع منتجات مزارعهم مباشرة للجمهور.

وقد أتاح المركز للمزارعين المشاركة في سوق المزارعين الأسبوعي في ديرفيلد مول بمنطقة الباهية، الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بلدية مدينة أبوظبي وإدارة المول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويستمر حتى نهاية مارس 2019.

عناية

يولي المركز عناية خاصة للمزارع التي تورد إنتاجها إليه، حيث تم تخصيص مهندس توريد لكل 50 مزرعة لزيارتها بشكل دوري ومتابعة الإنتاج من بداية الزراعة وحتى الحصاد حيث تتم التوعية بطرق المحافظة على جودة المحاصيل وممارسات ما بعد الحصاد لحين توريدها إلى مراكز الاستلام التابعة لمركز خدمات المزارعين.

ويوجد لدى مركز خدمات المزارعين 30 مركز إرشاد موزعة على مختلف مناطق إمارة أبوظبي بحيث يسهل عليها تلبية احتياجات أصحاب المزارع بالسرعة والكفاءة المطلوبة، حيث تقدم هذه المراكز خدمات الإرشاد والتدريب ومساعدة المزارعين على تطبيق التقنيات الزراعية المناسبة.