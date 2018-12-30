شرطة رأس الخيمة تطلع على اختراع نموذج طائرة مصغر لأحد منتسبيها

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اطلع العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة، على نموذج طائرة مصغر من صنع واختراع الرقيب علي محمد من مرتب معهد تدريب الشرطة بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، يمكن تطويره كمجسم حقيقي واستخدامه في العديد من الاستخدامات الأمنية، وذلك بهدف إثراء المنظومة الشرطية والأمنية بالعديد من الاختراعات والابتكارات المتميزة.

واستعرض الرقيب علي عبد الله علي محمد، اختراعه الفردي المتمثل في صناعة طائرة من المواد الأولية، بتصميم من ابتكاره الشخصي، يمكن التحكم بها عن بعد 2 كلم، وبمواصفات متميزة كتزويدها بكاميرات تصوير وأجهزة مراقبة.