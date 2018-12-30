«نيابة دبي» تتبرّع بـ 4535 قطعة مختلفة الاستخدام

المصدر: دبي - البيان

واصلت النيابة العامة بدبي خلال «عام زايد» تعزيز دورها في طرح المبادرات المجتمعية والبرامج الخيرية، ومن هذا المنطلق تبرّعت منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر، لعدة جمعيات خيرية معتمدة في الدولة، حيث تم تسليم الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية بيت الخير مجموع 4535 قطعة مختلفة الاستخدام و258 قطعة إلكترونية لمركز تأهيل الحاسبات.

وتهدف النيابة العامة من خلال عمليات الجرد المتوالي خلال السنة إلى تفادي التكدس والإهدار الناجمين عن توقف عمليات الفرز والتصنيف الداخلي.

وشملت التبرعات المقدمة للجهات الخيرية، 771 قطعة ملابس رجالية ونسائية و185 أجهزة كهربائية إلكترونية و489 عدداً من كهربائية ويدوية و200 إكسسوارات منزلية و974 إكسسوارات شخصية و537 لعبة للأطفال و95 جهاز حاسب آلياً مع 282 قطعة ملحقات للحاسب الآلي و32 هاتفاً نقالاً مع 70 قطعة من إكسسوارات الهاتف و103 أدوات مكتبية قرطاسية و537 ألعاب أطفال و700 ساعة و489 معدات يدوية و30 رول أقمشة و66 حقائب للسفر والمدارس وعدد دراجة هوائية واحدة. وستستمر النيابة العامة بتقديم التبرعات للجهات المعنية، بما يحقق المنفعة ويخدم الصالح العام.