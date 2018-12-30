فعاليات متنوعة لمجلس الطفل بالفجيرة في ختام 2018

المصدر: الإمارات - الفجيرة

اختتم مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس، فعالياته في «عام زايد» بحزمة من النشاطات المتنوعة للأطفال خلال إجازتهم الشتوية، وذلك بالتعاون مع فريق سواعد زايد التطوعي.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت في لولو مول الفجيرة، عدداً من الورش التعليمية والتوعوية، وفقرات مسرحية، وقصائد شعرية، وإبداعات فنية ورقصات شعبية إماراتية، ومسابقات وألعاباً للأطفال، حظيت بتفاعل جماهيري كبير من جانب أطفال وأهالي الفجيرة.

وقدمت المستشارة التربوية هناء محمد مرسي، ورشة صناعة الدمى، وشملت شرحاً عملياً حول كيفية صناعة الدمى بطرق احترافية وإبداعية، حيث تعد صناعة الدمى من الحرف اليدوية القديمة، التي يتميز بها التراث الإماراتي، وشارك الأهالي أبناءهم في صناعة الدمى، مؤكدين أهمية هذه الورش التي تسهم في استثمار مواهب أطفالهم واكتشاف مهاراتهم الإبداعية.

وأوضحت مديرة مجلس الطفل التابع للجمعية، موزة اليماحي، أن الفعاليات الشتوية من شأنها استثمار أوقات فراغ الأطفال بما يفيدهم، وتنشيط ذاكرتهم واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم. بدورها أوضحت رئيسة فريق سواعد زايد التطوعي فاطمة الشهياري أن التعاون يأتي انطلاقاً من حرصنا الوطني على إقامة وتنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة التي تصب في مصلحة الارتقاء بفكر الأطفال.