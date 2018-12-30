صندوق الوطن يختتم «المبرمج الإماراتي»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم صندوق الوطن فعاليات المرحلة الثانية من برنامج «المبرمج الإماراتي»، التي أقيمت في عجمان والعين بمشاركة 150 طالباً وطالبة تعرفوا خلالها إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوتات، وتمكنوا من تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الترميز والتشفير.

وسيكون بإمكان المتفوقين في المرحلة الثانية الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي ستعقد بنهاية العام 2019، حيث ستركز على مهارات الترميز المتقدمة، وذلك بهدف تمكين المشاركين من المهارات المتقدمة في علوم الكمبيوتر.

ويهدف برنامج «المبرمج الإماراتي» إلى إعداد جيل من المبرمجين الإماراتيين المتمكنين من لغة البرمجة وتطبيقاتها، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة لطلاب وطالبات المدارس في مختلف أنحاء الدولة تمكنهم من اكتساب مهارات تكنولوجية متقدمة عبر مراحل شاملة ومتكاملة من شأنها الإسهام في تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متغيرات سوق العمل في المستقبل.

إنجازات

وبهذه المناسبة قال محمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن: يأتي اختتام المرحلة الثانية من البرنامج لتضاف إلى الإنجازات التي حققها في تمكين الناشئة وأجيال المستقبل من لغة البرمجة والعلوم المتقدمة التي تمكنهم من إتقان مهارات المستقبل، والجاهزية للتعامل مع متطلباته ومتغيراته، ليكونوا مشاركين فاعلين في تحقيق رؤى القيادة ولبنة أساسية في مسيرة بناء اقتصاد معرفي متوازن.وأضاف: حظي البرنامج منذ إطلاقه باهتمام كبير، ونتطلع خلال العام المقبل إلى مواصلة تقديمه لضمان استفادة أكبر عدد من الطلاب والناشئة منه، حيث نستهدف الوصول إلى أكثر من 1500 طالب وطالبة جدد من جميع أنحاء الدولة.