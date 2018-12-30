شرطة أبوظبي تعتمد 9 برامج لرعاية الموهوبين

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمد مركز إدارة المواهب في قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، 9 برامج تخصصية ضمن أجندة أعماله لرعاية ودعم هذه الفئة خلال العام المقبل.

وكان المركز ناقش في «خلوة المواهب» بخيمة الفعاليات بمجمع إدارات الشرطة أجندة الأعمال الخاصة بالمواهب بشرطة أبوظبي، بمشاركة أعضاء فريق «طموح لإدارة المواهب» وممثلين عن القطاعات الشرطية.

وأوضح النقيب عبدالله صالح الجنيبي، مدير المركز، أن الخلوة هدفت إلى وضع أجندة أعمال للمواهب، لاكتشافها ورعايتها، وستتضمن برامج تطويرية لتنمية المهارات في مختلف المجالات، حسب الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وذكر أن الخلوة، خلصت إلى اعتماد تلك البرامج، وطرح مقترحات لتعزيز رعاية الموهوبين.